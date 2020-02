Si assegna oggi l'ambito premio della Panchina d'Oro, edizione 2018-19, per il miglior tecnico di Serie A. Oltre al premio per la massima serie, verrà eletto anche il miglior tecnico di Serie B (Panchina d'argento) e Serie C, oltreché Serie A e Serie B del calcio femminile. Un titolo importante, che ogni anno viene assegnato all'allenatore che si è distinto di più in campionato: tra i candidati, ci sono quindi Massimiliano Allegri (Campione d'Italia con la Juve per la quinta volta di fila), Giampiero Gasperini (che ha portato l'Atalanta in Champions) e Sinisa Mihajlovic, protagonista della grande rimonta del Bologna nella scorsa edizione della Serie A.