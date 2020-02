La Panchina d'Oro per la Serie A 2018/2019 è stata assegnata a Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha conquistato 22 voti, contro i 13 arrivati invece per Sinisa Mihajlovic e i 6 per Massimiliano Allegri che arriva terzo nella classifica dei migliori allenatori della passata stagione, vincitore invece in campionato. Il tecnico dell'Atalanta, ha commentato così il suo successo: "Questo premio è di Bergamo tutta, per quello che abbiamo fatto in questa stagione fantastica, dove abbiamo fatto un percorso straordinario. Questo premio lo dedico a tutti noi allenatori, visto che il nostro non è un lavoro facile, anche se siamo dei privilegiati.”