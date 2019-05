Si rafforza l’ipotesi di una riconferma di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Infatti, il candidato più serio alla sua successione, ossia Frank Lampard, si è tirato indietro. L’ex centrocampista dei Blues ha fatto sapere di essere intenzionato a proseguire la sua esperienza al Derby County, nonostante la fresca delusione per la mancata promozione in Premier League. Dunque, si complicherebbe la trattativa della Juventus per strappare l’ex allenatore del Napoli dal club di Roman Abramovich. A meno che i Blues non trovino una soluzione vantaggiosa per rimpiazzare Sarri. Un’idea complicata al momento. Se così fosse, i campioni d’Italia sarebbero costretti a virare su altri candidati.