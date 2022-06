In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex difensore del Milan Beppe Pancaro ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, da tempo finito anche nel mirino della Juve di Max Allegri.



'Stiamo parlando di un talento che è stato condizionato dagli infortuni. Parliamo di un calciatore dal potenziale enorme e in questo momento, secondo me non c'è una squadra più adatta del Milan: sarebbe perfetta per la sua crescita e avrebbe delle enormi possibilità'.