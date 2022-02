1







di Fabio Marzano

Dopo il pareggio maturato nell’ultima uscita di campionato contro l’Atalanta, la Juve ha si difeso il quarto posto dall’assalto della Dea, ma allo stesso tempo ha ridotto al lumicino le speranze Scudetto, semmai ce ne fossero state ancora. Ora il distacco dalle milanesi e dal Napoli di Spalletti è notevole e difficilmente i bianconeri riusciranno ad inserirsi in corsa. Anche l’ex difensore di Milan e Lazio Giuseppe Pancaro, ha commentato il cammino della Vecchia Signora e lo ha fatto in un’intervista esclusiva rilasciata a Il BiancoNero.com, dove ha parlato anche della lotta per il titolo.



Pensi che quella contro l’Atalanta sia stata l’ultima spiaggia per la Juve di credere nello Scudetto?



‘I punti che separano la Juve dalle altre sono tanti però è anche vero che il campionato è lungo e può succedere di tutto. Il passato ci ha insegnato che può accadere qualsiasi cosa ma a mio avviso la vedo veramente complicata’.



Che partita ti aspetti venerdì sera tra Juve e Torino?



‘Dal punto di vista tattico mi aspetto una gara molto simile a quella contro l’Atalanta perché giocano un calcio identico. Si tratta sempre di un derby, c’è l’effetto dei tifosi, proprio per questo sarà una partita aperta a tutto’.



Cosa manca a questo Milan per ritornare ai livelli del ‘tuo’ Milan?



‘Il Milan sta facendo da 3 anni un lavoro straordinario. Non è da tutti competere con squadre che hanno dei budget molto più alti, grazie alle loro idee riescono a sopperire le difficoltà economiche. Credo che oggi al Milan non manchi assolutamente nulla per tornare a vincere e sono sicuro che se la giocherà fino alla fine con Inter e Napoli’.



Come si marca uno come Vlahovic?



‘Sicuramente è un grande attaccante. E’ potentissimo, ha personalità da vendere, ha una struttura poderosa e secondo me è uno dei migliori giocatori in circolazione. Demiral per esempio, lo ha marcato molto bene’.



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



‘Io penso che il Dybala delle ultime partite, con l’arrivo di Vlahovic, è assolutamente da tenere e da confermare. Ha qualità invidiabili a chiunque, è stato spesso condizionato dagli infortuni che non gli hanno permesso di avere una condizione fisica ottimale. Dybala è da tenere sempre’.



Rinunceresti ad uno come de Ligt per un acquisto importante?



‘Non rinuncerei mai a de Ligt, è uno dei difensori centrali più forti al mondo. Ha fatto un po' di fatica quando è arrivato e sinceramente non comprendo neanche il motivo, ma se la Juve vuole vincere in Italia e in Europa non deve privarsi di un giocatore così forte’.