Pamela Anderson, a 51 anni compiuti, fa ancora sognare i propri fan. La storica protagonista di Baywatch si è presentata con un abito nero da sogno nella cerimonia dei trofei della UNFP, l'annuale festa del calcio professionistico di Francia. Insieme a lei il compagno Adil Rami, ex difensore del Milan. La loro relazione, in crisi secondo i rumour nel recente periodo, sembra essere invece procedere a gonfie vele, tanto che la modella e attrice si è trasferita di recente in Francia per vivere insieme al compagno. E Pamela, nonostante una carta d'identità ormai non più rosea, non ha smesso di mostrare al mondo la propria bellezza.



I suoi scatti sono nella nostra gallery dedicata.