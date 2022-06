Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il campione azzurro di nuoto Gregorio Paltrinieri, fresco di oro ai Mondiali di Budapest, ha parlato anche della sua passione per la Juve: "E' nata perché mia nonna tifava Juve, quindi da piccolo ho iniziato a seguirla. Quando posso vado allo stadio. L'ultima partita allo stadio è stata in Champions, non benissimo... Dico la verità: guardare la squadra allo stadio è uno spettacolo. Appena ho un momento libero ci vado. Se De Ligt va via? Non ce lo prendono a 120 milioni di euro!".