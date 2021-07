"Questa è ancora più bella di quella di Rio". Così Leoha strappato una battuta già iconica a Gregorio. A Calciomercato.com, Turrini ha poi raccontato: "“Guarda, poco più di un mese fa non stava in piedi. La mononucleosi lo aveva colpito al fegato, riducendolo ad uno straccio. C’è stato un week end in cui i suoi genitori lo hanno raggiunto a Piombino per aiutarlo a mangiare! Lui aveva anche pensato di non venire qui, anche se non lo ha mai detto pubblicamente. Davvero non so come abbia fatto a sfiorare la vittoria negli 800. È un miracolo della volontà. Posso aggiungere una cosa? Ero così depresso prima della sua finale che avevo lasciato il cellulare sul bus olimpico. Una roba che qui sei morto, per via del tracciamento permanente obbligatorio. Dopo la gara me lo hanno incredibilmente recuperato. Commento di Greg: così i miracoli sono due".