I Mondiali di nuoto a ​Gwangju (Corea del Sud) regalano emozioni ai colori italiani, ma non solo.sono sul gradino più alto del podio, rispettivamente nei 200 e 800 stile libero. Un doppio successo, come detto, anche a tinte, vista la fede calcistica dei due super-atleti. Una vittoria che, comunque, innalza ancor più il lustro del movimento nuoto in Italia. Complimenti, ragazzi!