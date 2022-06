Non si ferma più @greg_palt ORO MONDIALE anche nella 10 km di fondo a #Budapest2022

Inutile cercare altri aggettivi per lui. Non esistono! #JSport https://t.co/5brJKF3VKq — JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2022

Gregorioè (ancora di più) nella storia: l'azzurro ha vinto la medaglia d'oro anche anche nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, dopo quello vinto nella 1500 stile libero. E la Juventus non ha perso l'occasione di complimentarsi ancora con lui, grande tifoso bianconero: "Inutile cercare altri aggettivi per lui. Non esistono!".