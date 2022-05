Non solo l'erede di Giorgio Chiellini, ma anche quello di Alex Sandro. Che però non ha ancora lasciato la Juve. Ecco, nonostante questo passaggio non (ancora?) avvenuto la Juve spinge per un terzino sinistro, per una nuova pedina sulla fascia che possa essere titolare o quasi davanti al brasiliano. Molto probabilmente Alex Sandro sarà ancora un giocatore della Juventus l’anno prossimo, visto l'elevato ingaggio sul suo contratto, ma il rendimento molto al di sotto delle aspettative rende necessari investimenti. La Juventus non è più così convinta - oltre che di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 - di puntare più di tanto sul brasiliano, ma è intenzionata a creargli competizione. E perciò Pellegrini è il primo indiziato alla partenza, in prestito magari, dopo una buona stagione.



I NOMI - Come scrive Tuttosport, ecco che torna in auge il nome di Emerson Palmieri, già vicino alla Juve più volte dal 2017 ad oggi. A soli 27 anni, piace e convince, per rendimento ed esperienza internazionale, anche se il suo ingaggio da 4.5 milioni è elevato. Le alternative? Owen Wijndal è in vetta alla lista del ds Federico Cherubini che ha già preso contatti con l’AZ Alkmaar, costa 15 milioni circa, ma la Juve potrebbe anche scommettere su Destiny Udogie, azzurrino dell’Udinese, classe 2002. Piace parecchio: forte fisicamente, versatile, può giocare anche a centrocampo. Acquistabile a prezzi più contenuti, per ora... A DESTRA - Sull'altra fascia piace l'altro terzino dell'Udinese: Molina. Sfida all'Atletico Madrid, che lo vorrebbe. Un'asta che si annuncia piuttosto affollata e costosa, visto che si gira intorno a quota 30 milioni di euro, stando alle quotazioni di partenza dei friulani. La Juventus potrebbe comunque provare a insistere su una maxioperazione che contempli anche Udogie, oppure potrebbe provare a inserire qualche contropartita tecnica nella trattativa in modo da edulcorare un po’ l’esborso prettamente economico, scrive Tuttosport.