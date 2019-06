'Palmieri con Sarri', è questo il titolo del Corriere dello Sport. Per il quotidiano romano, che apre con le parole di De Laurentiis da Malta ('Mi volevano smontare il Napoli, l'Inter sta provando a prendere i nostri assi ma io compro e non vendo'), 'La Juve insiste: vuole l'italobrasiliano del Chelsea. Per il tecnico oggi nuovo vertice: siamo ai dettagli'.



Tuttosport dà spazio a... Guardiola. No, non per il casting panchina: quello è già deciso. Anzi, è Pep che fa a Sarri: 'Ti porto via Cancelo'. In basso, la spiegazione: "Ramadani e Granovskaja a Montecarlo definiscono i dettagli dell'addio di Maurizio al Chelsea. Pep dichiara alla Tv del City: 'Non esiste un posto migliore per allenare'. E ora punta dritto sul difensore portoghese della Juve.



