Tancredinon ha dubbi. L'uscita di Massimilianosu "guardie e ladri" in riferimento al duello tranon è stata improvvisata, bensì è stata preparata con cura. Ecco il pensiero del giornalista: "Da attore consumato nel ruolo, e probabilmente imbeccato da qualcun altro, è stato troppo lampante come fosse ansioso del colpo da inferire all’Inter, una uscita bella che preparata", le sue parole su L'Interista. "Ci si potrebbe quasi credere all’ingenuità di Allegri. Ma anche no. Se non fosse che è la stessa persona che tre settimane fa andava a fare davanti ai microfoni il difensore civile degli arbitri, salvo aver appena passato 45 minuti nello spogliatoio dell’arbitro a inveire fino al punto da venir sanzionato. Salvo dimenticarsi che è la stessa persona che l’anno scorso faceva il gentleman con l’Inter al microfono, salvo aver appena berciato nel tunnel con gli avversari, gridando un prosaico fate schifo e augurandosi che nemmeno sesti sarebbero dovuti arrivare. Giustamente Allegri le tenta tutte per vincere, lo fa da marzo dell’anno scorso quando cominciò ad annebbiare la mente di Lukaku via messaggini". Secondo Palmeri, inoltre,dovrà tenere alta la tensione e rianimare l'orgoglio dei suoi, "in risposta alla mancanza di rispetto ricevuta dagli avversari".