Dalle stelle alle stalle. Ancora vivo è il ricordo della Copa Libertadores vinta dal Palmeiras, con Felipe Melo fotografato a letto con la coppa in stile Lewandowski con la Champions League.Prima l'eliminazione in semifinale per mano del Tigres, poi addirittura la sconfitta nella finale per il 3° posto contro l'Al-Ahly, terminata ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.ma il suo tiro a incrociare, preceduto da rincorsa lunga e passettini al limite del fermarsi e ripartire, è stato respinto dal portiere El Shenawy. Festa egiziana, delusione brasiliana.Qui il video del rigore fallito da Felipe Melo: