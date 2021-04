Nell'intervista concessa da James Pallotta a The Athletic, l'ex patron giallorosso oltre a parlare della Roma ha anche raccontato cosa lo ha colpito vedendo la Juventus: "Nel primo anno in cui ho preso le redini della squadra, quello che mi ha colpito di più è vedere la Juventus. I calciatori in difesa ti avrebbero strappato un orecchio a morsi, tirato un pugno in faccia, dato un calcio nelle palle, gettato a terra, sgomitato. Erano dei duri. Vedevo questo nel mio primo anno e pensavo: questo è quello che voglio".