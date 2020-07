Per il Pallone d'Oro è ancora testa a testa tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Prima di far volare la fantasia su un epilogo che speriamo lontanissimo però per Cris e Leo c’è ancora tanto da fare, da giocare, da vincere. Si sono sfidati 35 volte sinora, magari (speriamo di no, per il Napoli) potranno vedersela ancora in questa Champions. E lottare per l’ennesimo Pallone d’Oro: siamo 6 a 5 per Messi, e Ronaldo ha sempre digerito male le sconfitte. In questa stagione sono lì come sempre, testa a testa: 37 partite per entrambi, 28 gol per Ronaldo, 27 per Messi. Immortali".