La prima parte del 2019 calcistico sta per andare in archivio tra sorprese e conferme. L'ultimo atteso verdetto riguarda la Copa America, con il Brasile che attende il finale la vincente di Cile-Perù. La sconfitta dell'Argentina contro i verdeoro in semifinale potrebbe significare la fine delle ambizioni di Leo Messi di conquistare il suo sesto Pallone d'oro. La Pulce non è riuscita a rompere la maledizione dell'Albiceleste ed ora rischia di non essere nemmeno sul podio dei migliori calciatori dell'anno. Al momento i favoriti sembrano essere tre protagonisti del Liverpool: Virgin Van Dijk, Mohamed Salah e Alisson. Cristiano Ronaldo resta comunque in lotta, forte dei successi con Juventus e Portogallo.