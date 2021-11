Leo Messi toca su séptimo Balón de Oro: es el gran favorito para hacerse con el galardón este lunes https://t.co/395TBVklP5 Lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) November 28, 2021

Due anni dopo si torna ad assegnare il Pallone d'oro. Il premio individuale più ambito di questo sport, che elegge il calciatore che si è distinto maggiormente nell'anno solare, dovrebbe andare a Lionel Messi.Lo ha rivelato Marca, il giornale spagnolo, alla vigilia della consegna del premio. La procedura di voto si è conclusa il 24 novembre, ma il quotidiano sportivo non ha dubbi:riceverà il suo 7° Pallone d'oro. Con, vincitore morale dell'edizione 2020 (non assegnata), al secondo posto. Sul terzo gradino del podioFuori dal podio, invece, l'italiano, vincitore dell'Europeo, della Champions League e della Supercoppa europea con il Chelsea. Fuori anche, che lascia la top 3 per la prima volta dal 2011.