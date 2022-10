Equally ranked at the 17th place for the 2022 Ballon d’Or! Dušan Vlahović@juventusfc#ballondor pic.twitter.com/Fy1IVWpgKi — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

17° posto per Dusannella classifica dei trenta candidati al. L'attaccante dellasi è piazzato nella graduatoria a pari merito con Casemiro (valutato per il suo periodo al Real Madrid, prima del trasferimento al Manchester United) e Luis Diaz (Porto/Liverpool); "solo" 20^ posizione, invece, per Cristiano, detentore del premio di France Football per cinque volte. Il vincitore assoluto - che salvo sorprese dovrebbe essere Karim- sarà annunciato questa sera a Parigi, nel corso della cerimonia in programma dalle 20.45. Il serbo era l'unico giocatore bianconero inserito nella: a rappresentare insieme a lui la Serie A anche Mike(25°) e Rafael(14°)del Milan.