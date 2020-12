France Football ha eletto il Dream Team del Pallone d'Oro. Per intenderci: l'undici ideale della storia del calcio, composto dai numeri uno per ciascun ruolo. Tra i portieri, niente Gigi Buffon - che pure era tra le nominations, insieme a Dino Zoff e Iker Casillas - bensì Lev Yascin, l'unico estremo difensore in grado di vincere il Pallone d'Oro. Il miglior terzino destro è Cafu, a sinistra c'è Maldini. Gloria per Cristiano Ronaldo: è il miglior esterno offensivo di sinistra. Sembra poco? Considerate quel ruolo nell'arco di tutta la storia del calcio. E no, non è affatto poco.