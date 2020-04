Chi ha più probabilità di vincere il Pallone d’Oro del prossimo futuro? Come riportano diverse agenzie di scommesse, Erling Braut Haaland, stellina del Borussia Dortmund, che piace tanto alla Juve, è il giovane con più alte possibilità di vincere l'ambito riconoscimento entro il 2023, quotato a 7,50. In lista ci sono anche diverse conoscenze italiane: Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, che piace al Barcellona, dato a 50,00, poi Sandro Tonali, obiettivo della Juve, e Dejan Kulusevski, neo acquisto della Juve, ora in prestito al Parma, entrambi dati a quota 100.