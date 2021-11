Intervistato da Sky Sport, l'ex giocatore della Juventus, Dani Alves, ha parlato del momento che stanno vivendo i bianconeri: "Ma penso che se c'è una squadra che può recuperare, quella è la Juve. Penso che ce la farà, il calcio si è equilibrato tantissimo in Italia, chi non è pronto e abbassa la guardia rischia di ritrovarsi in questa situazione. Ma in Italia è un top club, penso che alla fine starà comunque lassù, senza problemi".- "Il calcio è più di un Pallone d'oro. Io l'avrei dato a Eriksen: il calcio è più di uno sport, è la vita. Servirebbe più sensibilità: io penso che se comunqe lo vincerà Messi sarà in buone mani, è il migliore ormai da diversi anni".