Un inizio sfavillante di 2020, prima che l’emergenza coronavirus sovvertisse i piani del calcio e dello sport mondiale, fanno scalare gerarchie nella lotta per la conquista del Pallone d’Oro. Quel trofeo che a Cristiano Ronaldo manca da due edizioni, che hanno visto trionfare prima Luka Modric e poi il rivale di sempre Lionel Messi. Il buon inizio di anno nuovo non è passato inosservato neanche agli attenti occhi dei betting analyst di Stanleybet.it, che hanno abbassato la quota del portoghese per il successo finale. Da gennaio 2020 ad oggi, riporta Agipronews, è passata da 22,00 a 6,00 e adesso l’asso juventino occupa attualmente il terzo posto in lavagna dietro ai favoriti Messi e Kylian Mbappé che si giocano a 5,00. Seguono Mohamed Salah e Neymar a 12,00. A 15 si trova il trio composto da Lewandowski, De Bruyne e Sterling, per tutti gli altri si va da quote superiori a 20,00 fino ad arrivare a 150,00 con Joao Felix dell’Atletico Madrid.