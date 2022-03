Dalla prossima edizione il Pallone d'oro verrà assegnato in base al rendimento dei giocatori nell'arco di una classica stagione calcistica - quindi da fine agosto a fino al mese di luglio - e non più di un anno solare. È questa la grande novità annunciata da France Football, che ha deciso di rinnovare il più ambito premio individuale del calcio. La prossima premiazione si terrà dunque a ottobre 2022 ed escluderà il Mondiale in Qatar, che varrà dunque per l'edizione 2023 del premio. Inoltre, cambieranno anche i criteri di valutazione, in quanto verrà data più importanza "all'incisività" del giocatore nell'arco di tutta la stagione e non solo ai trofei conquistati. Inoltre, soltanto i primi 100 paesi del ranking Fifa potranno votare.