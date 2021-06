Dopo aver saltato l'edizione 2020 a causa della pandemia, Robert Lewandowski è - ancora - il favorito per vincere il Pallone d'Oro 2021. Tra i candidati c'è anche Cristiano Ronaldo, quotato a 17 ma nettamente in vantaggio rispetto all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, che si può giocare a 50. Considerando le quote, l'attaccante della Juventus è il favorito tra i giocatori della Serie A; anche se la distanza con il polacco del Bayern è abissale.