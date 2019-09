Il portiere del Liverpool Alisson, già vincitore del miglior portiere dell'ultima Champions League, sogna il Pallone d'Oro: ​“La differenza con un centrocampista o un attaccante è che un portiere non segna, ma evita i gol - le sue parole a Marca -. E quello è il momento più importante nel calcio, per questo credo che siano un po’ avvantaggiati loro. È naturale, però pian piano le cose stanno cambiando. Vincere sarebbe un onore, ma preferisco non pensarci”.