Nonostante quest’anno non ci sarà la cerimonia del Pallone d’Oro, la rivista France Football, che annualmente consegna il premio, ha dato il via al Pallone d’Oro Dream Team, ovvero un ideale 3-4-3 composto dai migliori giocatori di tutte le epoche. E a votare saranno tutte le persone che vorranno farlo attraverso i social. La giornata di oggi, 12 ottobre, è stata dedicata alla selezione dei 20 migliori centrocampisti difensivi e dei 20 offensivi. Nella prima categoria spunta l’attuale tecnico della Juventus Andrea Pirlo e l’ex bianconero Marco Tardelli. Nella seconda, invece, altra abbondanza di juventini, come Roberto Baggio, Zinedine Zidane e Michel Platini



