Con il 2021 ormai alle porte, sono già spuntate le prime quote per il toto Pallone d'Oro. Chi lo vincerà? Il favorito è Kylian Mbappé, il campione del Psg che si può giocare a 3.50. Dietro di lui ci sono Robert Lewandowski, quotato a 5.00 e Leo Messi, in lavagna a 6.00. Nella top ten dei favoriti c'è anche Cristiano Ronaldo, molto staccato però dai suoi rivali: la sua quota è 12. Nelle prime dieci posizioni anche De Bruyne (15), Salah (17) e Mané (20). Il primo italiano della lista è Marco Verratti, quotato a 100.00.