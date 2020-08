Karim Benzema è il centravanti del Real Madrid dal 2009. Arrivò lì nello stesso anno di Cristiano Ronaldo, e i due hanno costituito per anni un sodalizio offensivo che ha fatto le fortune della squadra spagnola in Spagna e in Europa, con quelle 4 Champions in 5 anni. Benzema è l'attaccante ideale per aprire gli spazi a CR7, tanto che l'interessamento della Juve per Edin Dzeko si spiega anche alla luce delle caratteristiche del bosniaco, in qualche modo simili a quelle di Karim The Dream. Ma se ad arrivare in bianconero fosse proprio lo stesso Benzema?

DISSEMINATI QUA E LÀ - Certo, si tratta di suggestioni e nulla più. Ma gli indizi disseminati sui social ci sono. Innanzitutto qualche scherzo su Instagram con Paulo Dybala, risposte a commenti... cose che insomma, tra colleghi si fanno senza bisogno che ciò si debba tramutare in ipotesi di mercato. Ma poi ecco quel video della scorsa settimana in cui Benzema corre palla al piede tutto griffato Adidas, ma con un particolare: il pallone è quello col logo Juventus. Infine la storia di oggi su Instagram: un buffet (sembrerebbe di dolci) allestito con arredamento e palloncini bianconeri! Almeno tre indizi, quindi. Faranno una prova?