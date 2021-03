Nel corso di un'intervista a Calciomercato.com, lo storico agente Carlo Pallavicino racconta aneddoti e retroscena legati a Gianni Agnelli: "Mi ricordo un'occasione in particolare. Novembre 1991, volevo proporgli un progetto rivoluzionario legato alla tv satellitare, ReteJuve, un'idea ante litteram di canale tematico in cui trasmettere le partite di una squadra, quella bianconera, all'interno del circuito dei club di tifosi. A quei tempi i diritti tv erano collettivi, le pay tv non esistevano ancora e la Rai trasmetteva ogni domenica un tempo di una partita di Serie A alle 19. Il contesto era questo". La rivoluzione: "Entrai nel suo studio, all'ultimo piano dello stabile in Corso Marconi a Torino. Uno studio lunghissimo, la scrivania di Agnelli quando entrai mi sembrò lontanissima. E io ero lì con la mia brochure del progetto tv sotto il braccio". Anche se: "Dopo un'ora e mezza trascorsa a parlare di calciatori e senza aver guardato la brochure, Agnelli mi disse: 'La porti a Boniperti'. Gliela portai e il presidente della Juve commentò: 'Ma questo ce l'abbiamo già'. Non era vero, ma finì lì...". E alla fine: "Si parlò solo di calcio e soprattutto di calciatori".



I RETROSCENA - Già, ma di chi? "Partiamo da Hamrin, per il quale l'Avvocato aveva un debole, ma al quale dovette rinunciare quando arrivò Sivori. Hamrin era un suo rimpianto". Uno, ma non l'unico: "L'altro era Donadoni. Agnelli stravedeva per lui, era il suo più grande cruccio. Nel 1986 Berlusconi con un'offerta irrinunciabile aveva sconfitto Boniperti nel duello di mercato e aveva portato Donadoni dall'Atalanta al Milan. Ma non è l'unico campione finito in rossonero che Agnelli avrebbe voluto...". Ecco svelato l'altro nome: "Savicevic. In quell'incontro nel suo ufficio, Agnelli mi disse: 'Se va via dalla Stella Rossa lo prendo, è il più forte'. Pochi mesi dopo però il montenegrino passò dalla Stella Rossa al Milan. Lui sapeva che i rossoneri lo volevano, ma sperava di riuscire a portarlo a Torino, per affiancarlo a Baggio".



IERI COME OGGI - Un racconto di ieri per la Juve di oggi: "Sappiamo dell'affetto e della stima che Agnelli aveva per Montezemolo, ed era dispiaciuto che alla Juve avesse fallito, ma in quell'occasione mi disse: 'La Juve non può permettersi esperimenti'. Di Baggio mi disse: 'E' fenomenale, con Trapattoni si esprimerà al meglio'". Altro giro, altro aneddoto: "A un certo punto Boniperti telefonò, proprio mentre ero seduto davanti ad Agnelli, per dirgli che Pasquale Bruno, difensore del Torino ed ex Juve, era stato squalificato per otto giornate a causa dell'espulsione rimediata nel derby per una gomitata a Casiraghi e un tentativo di aggressione all'arbitro. Agnelli era dispiaciuto, disse che era una punizione 'troppo dura'. Gli dispiaceva soprattutto per il Torino. Da torinese, l'Avvocato aveva un grande rispetto per i granata".