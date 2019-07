ORO! Il @7BelloOfficial, la Nazionale Italiana di Pallanuoto, è Campione del Mondo a #Gwangju2019! Complimenti ai ragazzi e al Ct, Mister Alessandro #Campagna! #JSport — JuventusFC (@juventusfc) July 27, 2019

Quarto titolo iridato, conquistato pochi istanti fa a Gwangju in Corea, grazie a una vittoria 10 a 5 in finale contro la Spagna. Un successo pazzesco e meritato quello del Settebello che festeggia giustamente. E alla fine tutti in acqua, anche l'allenatore Sandro Campagna, tifosissimo juventino e orgoglio azzurro e bianconero, che si è tuffato con tutto lo staff in piscina. L'Italia è Campione del Mondo!