L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha analizzato la sfida contro la Juve nella conferenza stampa odierna.'La Juventus quest’anno è più solida, loro sono in salute e sarà molto difficile affrontarli. Io ho avuto la fortuna di giocare in quel club e conosco molto bene il DNA della società e anche dello stesso allenatore. Loro sono una squadra completa e giocano un calcio difficile da scardinare. Ringrazio Allegri per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, l’ho conosciuto e c’è un bellissimo rapporto con lui'.