Palladino, ufficiale il rinnovo con la Fiorentina: tutti i dettagli

Palladino rinnova con la Fiorentina

A poche ore dal match decisivo contro il Betis Siviglia che può valere l'accesso alla finale di Conference League, laha annunciato ufficialmente di aver trovato l'accordo con il tecnicoper il prolungamento del suo contratto, che era in scadenza nel 2026."ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione, a favore del Club, per l'estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027", si legge in una nota della società, che ha quindi scelto di ribadire con determinazione la grande fiducia nei confronti di Palladino, il quale con tutta probabilità resterà dunque sulla panchina viola indipendentemente da come terminerà questa stagione (in Serie A, la Fiorentina è all'ottavo posto in classifica, fuori dunque dalle prossime coppe europee).

Le parole

L'allenatore ha già avuto modo di commentare la notizia del suo rinnovo intervenendo in conferenza stampa: "Io non me lo aspettavo nemmeno, è stata una mossa a sorpresa della società che mi dà fiducia. Mi stimola sicuramente a fare sempre meglio, non è che mi lascia tranquillo. La squadra è cresciuta e questo mi ha fatto molto piacere. Abbiamo iniziato un percorso a luglio che vogliamo finire bene, poi ripartiremo più forti di prima. Ho la sensazione che si sia creata una base solida".