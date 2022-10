Intervenuto in conferenza stampa il tecnico delRaffaeleè tornato sulla gara contro la. Queste le sue parole:"Il cammino è ancora lungo e deve essere fatto di buone prestazioni. La partita contro la Juventus ora va accantonata, perché non siamo diventati fenomeni e non eravamo scarsi prima. Ci serve equilibrio, dobbiamo affrontare la Sampdoria che ha una classifica falsa, un bravo allenatore e che ha fatto partite interessanti. La partita di domani va presa come una finale, con intensità, aggressività, e voglia di vincere".