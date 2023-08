Le parole di Raffaelea Repubblica:QUANTO VARREBBE IL CARTELLINO - «Direi pochi, ma la verità è che non lo so. Ho giocato in un’epoca di campioni. Nella Juve con me c’erano Trezeguet, Del Piero, Nedved, Camoranesi. A Roma giocavano Totti, Montella e Cassano. Nell’Inter, Adriano e Ibra. Noi giovani facevamo fatica a emergere. Oggi in Serie A i campioni sono più rari, i ragazzi hanno più occasioni».ALLA JUVE CON ONWUACHI - «Ci siamo persi di vista. Aveva numeri importanti, più di me. Ma nel calcio non sempre il più forte arriva in alto. Contano gli infortuni, le scelte, gli allenatori. Una carriera è l’incastro di tanti fattori. Il talento va coltivato, ci vuole testa».