Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in conferenza stampa ha parlato del suo futuro e in particolare di alcune voci di mercato in estate: "Ci sono state varie chiacchiere su di me, ma non dirò chi mi ha chiamato questa estate, non me la sento. Sono super concentrato sul presente". Prima della conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve, Palladino era tra i nomi usciti per sostituire eventualmente il tecnico livornese.