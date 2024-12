Le parole di Palladino su Kean dopo Juventus-Fiorentina

Raffaeleallenatore dellaha parlato diai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Juventus: "Moise sta facendo un grande lavoro per la squadra, è il nostro bomber e un trascinatore, non solo in fase di possesso"."Deve continuare così perché può ancora crescere, insieme alla società gli abbiamo dato tanta fiducia, tanto amore e lui è stato bravo a ripagarla.ci ho provato e sono stato molto persuasivo quest’anno. Bravura anche della società perché la Fiorentina ha una grande dirigenza, sono contento di Moise e di tutta la squadra".