Palladino su Kean: 'Deve riposare. E serviranno altre valutazioni'

Così ha parlato Raffaele, in conferenza stampa, riguardo a Kean e al suo futuro."Non sono stati giorni piacevoli, gli ultimi. Quando perdi in quel modo fa male, bisogna analizzare tutto, il perché c'è stata la sconfitta e del trend negativo. Insieme ai ragazzi abbiamo analizzato e discusso, ci siamo confrontati sotto ogni punto di vista. E abbiamo lavorato in campo. Vogliamo uscire da questa situazione con tutte le forze, l'energia e le armi che abbiamo. Sono sicuro che i ragazzi venerdì metteranno tutto quello che hanno per uscire da una situazione che non fa piacere. Le sconfitte, però, devono renderti più forte dentro. E questo mi interessa. Sul presidente no, non l'ho sentito, sono stato concentrato con i ragazzi vista la settimana corta. Sicuramente però avrò modo di sentirlo".

"Ha avuto un trauma cranico: lui sta meglio ma ha bisogno di un po' di riposo. Nei prossimi giorni saranno fatte le dovute valutazioni su quando ricomincerà ad allenarsi. Se ne occupa però il dottore, noi speriamo di recuperarlo prima possibile"."A Verona c'è stato un brutto secondo tempo, nel primo ci abbiamo provato anche se siamo stati sterili davanti. Abbiamo provato ad andare anche per corsie laterali, ma al di là dei discorsi mi interessa che la squadra vada in campo con spirito, energia e consapevolezza di voler uscire dal momento. Abbiamo lavorato su certi aspetti, cambiare o no non vuol dire niente: ora c'è da curare la fase mentale, importantissima. E ho visto i ragazzi carichi e agguerriti, sanno che venerdì sera sarà una partita molto importante. E sono sicuro usciremo dalla situazione".