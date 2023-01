Le parole di Palladino in conferenza stampa:SULLA JUVE - "Abbiamo limitato la loro bravura, le loro qualità migliori. Abbiamo provato a stare più bassi, facendo le scalate in avanti togliendo il palleggio alla Juve. Poi la Juve ha cambiato sistema di gioco, provando ad andare lateralmente, andando per cross. Non c'è stata solo la lettura. Mister Allegri ha cambiato tante volte, siamo stati bravi a fare una partita incredibile, poi c'è stata fortuna, la Juve ha fatto tanti cross e tante parate del portiere. Siamo stati bravi a difendere, a lottare, ad abbassarci, per vincere queste partite serve fare una partita perfetta. Difendendoti bene".