Le parole diin conferenza stampa:"Sono felicissimo del lavoro degli attaccanti, soprattutto in fase di non possesso. Se lavori così per la squadra e riesci a sostenerla possiamo avere occasioni da gol e così siamo riusciti ad andare a segno. Sono davvero felice per Caprari, gli mancava il gol e lo cercava da parecchio e ha fatto un'ottima prestazione. Gli avevo detto che poteva essere il nostro acquisto di gennaio. Anche per Petagna presto arriverà il gol. Non ho ancora pensato alla Juventus, vediamo chi recupera".