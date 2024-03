Nella giornata odierna, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato la sfida in programma domani contro il Genoa, nella consueta conferenza stampa. Tra i vari temi toccati, l'ex giocatore della Juve ha parlato anche del suo futuro."Bisogna avere rispetto per Sarri, queste cose non mi interessano perché sono extracampo. Il mio futuro è la gara col Genoa".