Il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, al termine della gara vinta contro la Juve.- 'Oggi è stata una giornata incredibile e non me l'aspettavo sinceramente. Sapevo che la squadra aveva voglia di rivalsa, hanno dimostrato di essere grandi uomini, giocando con il cuore e dando il massimo fino alla fine della gara. Io non ho nessun merito. La Juventus era in difficoltà perché siamo stati bravi a limitare i loro movimenti e a chiudergli gli spazi, non gli abbiamo concesso il palleggio, siamo stati intensi. Questa partita la squadra l'ha vinta in settimana, allenandosi con grande impegno e sacrificio'.- 'La squadra oggi in campo ha dato tutto, abbiamo giocato con coraggio. Avevo promesso ai ragazzi che in caso di pareggio gli avrei pagato una cena. Mi ha chiamato Berlusconi, non ci credeva e al termine ci ha fatto i complimenti. Anche Galliani era commosso. So che c'era scetticismo sul mio conto ed era giusto perché ho allenato solo la Primavera, proprio per questo ci tengo a ringraziare il Presidente e Galliani perché mi hanno fatto vivere un sogno'.