A Raffaelel'avevano già chiesto. Quando? Poco prima di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno della scorsa Europa League: si era tornato a parlare di Allegri, in particolare del suo futuro. Tutto era stato messo in discussione e tutto sarebbe stato poi subordinato al risultato. Ecco: Max, quella finale, non l'ha raggiunta. Ma per la conferma hanno pesato altre storie. Più importanti vicissitudini.Nella rosa dei pretendenti al suo posto, il nome di Raffaele Palladino era emerso. Lo stile è sempre stato quello giusto: elegante, attento, innovativo. Soprattutto: bravo. Ha preso un Monza che non riusciva ad essere all'altezza della Serie A e l'ha trasformato, "creando valore", proprio come il diktat fornito dalla società ad Allegri. Per questo era piaciuto, per questo piace ancora.n realtà, la querelle era iniziata per un motivo su tutti. Aveva parlato Paolo Berlusconi, fratello del presidentissimo del Monza: "Dovrebbe restare con noi, ne parliamo a fine anno, anche se ha la Juventus che lo cerca. Sarà bello dire di no alla Juve".Ma non è detto che non possa farlo nelle puntate successive, in particolare se dovesse arrivare la conferma dell'ex giovane, oggi allenatore interessantissimo.