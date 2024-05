Nella conferenza stampa pre-partita contro la Fiorentina, Raffaele, allenatore del Monza, ha condiviso il suo pensiero su Andrea: "Non sono solito concentrarmi sui singoli giocatori, ma devo ammettere che Andrea ha attraversato un percorso eccezionale. Anche se ha incontrato alcune difficoltà durante la stagione, adesso sta dimostrando un rendimento straordinario. Contro la Lazio ha dato prova di una prestazione magistrale. È pronto per fare il grande salto? Secondo me, assolutamente sì".La Juventus è sulle tracce del giocatore, monitorando da vicino il suo rendimento e valutando la possibilità di un'eventuale acquisizione.