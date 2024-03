Raffaele, attuale tecnico del, è una figura emergente nel panorama calcistico italiano che ha catturato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.L'ex giocatore della Fiorentina, del Monza e del Torino, Patrizio Sala, ha delineato un profilo di Palladino durante un intervento a Radio FirenzeViola.Accostato a diverse panchine di prestigio per la prossima stagione, tra cui quella della Juventus, Palladino si distingue per la sua competenza tattica, la sua leadership e la sua capacità di gestione del gruppo."Palladino ha una grande dote ed è quella di dare serenità a squadra e ambiente. Il Monza è una squadra che rischia ma lo fa a "cuor leggero", senza aver paura di sbagliare. Lui è riuscito a trascorrere questa tranquillità. Mi ricordo di un'amichevole col Lione, dove il Monza vinse 2-1 facendo passaggi in orizzontale davanti alla porta, era un'amichevole ma si capiva che la squadra credeva totalmente in quel modo di giocare".