Palladino, ex attaccante della Juve, ha parlato di Gian Piero Gasperini alla Gazzetta. Lui, che come il Gasp, è cresciuto nel settore giovanile bianconero, vincendo anche un Viareggio nel 2003: «Già allora l’intensità era la sua arma vincente. Allenamenti durissimi e prestazioni molto fisiche sono anche oggi nell’identità delle sue squadre. Così come aggredire in avanti e portare più uomini in fase offensiva. Il numero uno ad adottare il modulo con tre difensori e quattro centrocampisti, con esterni molto forti a chiudere».



«Ha un suo metodo e una personalità molto forte: se arriva in un club, si impone. Ma se fossi nella Juve, per un percorso con giovani come Chiesa e Kulusevski lui sarebbe l’allenatore ideale».