L'ad delAdrianoè tornato a parlare di Raffaele, che in questi giorni è stato accostato con insistenza alla. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Gazzetta.it: "Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo restare concentrati sulle ultime due giornate di campionato. L’obiettivo primario in questo momento è difendere l’ottavo posto e quindi dobbiamo restare concentrati sul Lecce che affronteremo in casa domenica e poi sull’Atalanta che incroceremo nell’ultima giornata. Per il rinnovo ci troveremo il 5 giugno".