Raffaele, in conferenza stampa, parla dopo la vittoria del Monza sulla Juve."L'abbiamo preparata tutta la settimana, sapendo di affrontare una squadra forte con individualità fortissime. Recuperati tanti giocatori, la Juve poteva giocare con vari sistemi. Non è stato semplice prepararla. Siamo stati bravi ad avere lo spirito giusto, sfruttando le occasioni giuste, non rinunciando mai a giocare. Volevo una squadra che giocasse. Sapevamo che la Juve ti potesse concedere possesso palla, cosa che è successa. La Juve ha fatto entrare giocatori incredibili, dalla grande statura. Tutti questi cross ci hanno messo sotto, abbiamo continuato a giocare. Non ho mai avuto la partita in pugno, ma sempre in bilico. Con la Juve, se molli mezzo centimetro, ti fanno male. Ho chiesto ai ragazzi di tenere e di mettere in difficoltà la Juve. Partita perfetta, grandi meriti al portiere, c'è un po' di tutto. Oggi è stato fatto tutto, siamo felici"."Conosco una sola strada per migliorare: il lavoro. Studio le esercitazioni, il lavoro, cerco di migliorare ogni singolo per poi migliorare la squadra. Il nostro percorso è questo, siamo migliorati molto in fase realizzativa. Abbiamo lavorato tanto e ho cercato di dare un aiuto ai giocatori"."Partita strepitosa, è in un periodo fantastico. E' stato bravo ad allenarsi sempre bene, ha avuto l'occasione e l'ha sfruttata. Sa giocare, sa fare tutto, oggi fare i complimenti a uno solo è riduttivo. Complimenti a tutti, partita straordinaria che resterà nella storia"."C'è entusiasmo, c'è felicità. C'è tutto. Il dottor Galliani quasi piangeva a fine partita, non ho sentito Berlusconi. Festa nello spogliatoio, giusto godersi questa giornata, resterà nella storia di tutti noi a Monza. Complimenti ai ragazzi. Con Galliani c'è stato un regalo, la sua cravatta gialla. Prima della partita, ci siamo salutati, gli ho fatto i complimenti e me l'aveva promessa in caso di vittoria. Un regalo bellissimo, sempre con me"."In me non c'è nulla di diverso, più esperienza, semplicemente questo. Qualche partita di Serie A che non avevo. Sono semplicemente quel ragazzo che ha fatto quella partita con la Juve all'esordio. Quella partita è stata la svolta, ha tracciato un cammino e un percorso bellissimo, fatto di crescita, sconfitte e vittorie. Oggi è quasi una conferma, mi fa piacere perché ci mancava una vittoria contro una grande squadra nonostante le grandi prestazioni. Siamo felici, soddisfatti, bisogna essere orgogliosi di questa partita"."Zona Europa? Mi fai una domanda un po' cattivella... Sono felicissimo del percorso della squadra, che migliora sempre. Il nostro obiettivo è la salvezza, il nostro scudetto è la salvezza. Abbiamo fatto un percorso incredibile, pensiamo solo alla salvezza. Quando la raggiungeremo, poi penseremo a ciò che viene dopo. Importante non distogliere l'attenzione"."Abbiamo limitato la loro bravura, le loro qualità migliori. Abbiamo provato a stare più bassi, facendo le scalate in avanti togliendo il palleggio alla Juve. Poi la Juve ha cambiato sistema di gioco, provando ad andare lateralmente, andando per cross. Non c'è stata solo la lettura. Mister Allegri ha cambiato tante volte, siamo stati bravi a fare una partita incredibile, poi c'è stata fortuna, la Juve ha fatto tanti cross e tante parate del portiere. Siamo stati bravi a difendere, a lottare, ad abbassarci, per vincere queste partite serve fare una partita perfetta. Difendendoti bene"."Per me la parola è 'emozionante'. Ho visto i miei collaboratori piange, mi emoziono anch'io adesso. E' bellissimo, non ce l'aspettavamo di venire qui a Torino, affrontare questa Juve, con tanti campioni recuperati. Non ci aspettavamo di fare risultato pieno. Volevamo dare fastidio e mi è piaciuta la mentalità, il coraggio. Dobbiamo essere questi di oggi, chiunque con mentalità e principi di gioco. Possiamo fare grandi cose".