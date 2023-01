Le parole dia Dazn:VITTORIA - "Oggi è tutto emozionante, tutto molto bello, vittoria, prestazione, i complimenti di Allegri che é una persona fantastica, lo conosco a livello umano, fa piacere. La cravatta? Il dott. Galliani prima della partita gli ho fatto i complimenti per la cravatta, lui ha detto se si fa risultato gliela regalo. Mi fa piacere la prestazione, meritano i ragazzi queste soddisfazioni, partita che resta nella storia del Monza".CONTRO LA JUVE - "Abbiamo fatto un bellissimo percorso dal mio arrivo e dalla prima contro la Juve. Lì é stata la svolta, ci ha dato entusiasmo, il percorso ci ha portato ad oggi. Ci mancava vincere in trasferta contro una grande, mancava il risultato. Oggi é stata coronata questa prestazione, tutto molto bello, é stata fatta una gara perfetta, abbiamo avuto anche il pallino del gioco. Poi ci siamo abbassati perché la Juve é la Juve ma mi è piaciuta pure la difesa".TRANSIZIONI NEGATIVE - "Abbiamo lavorato tutta la settimana su questo, sapevamo che la Juve concede campo e palleggio, si difendono bassi e ripartono ai mille all'ora come animali quando si perde palla. Il rischio erano le ripartenze. Questo é un gruppo di ragazzi che vuole stupire".OBIETTIVI - "Non guardo mai la classifica, dobbiamo continuare così, prendiamo il nostro percorso e proseguiamo. Sono felice del momento, al di là della classifica dobbiamo pensare alla salvezza, questo é il nostro scudetto".