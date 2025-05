Palladino-Fiorentina, UFFICIALE l'addio: il comunicato

Palladino-Fiorentina, l'addio è ufficiale

Il valzer delle panchine di Serie A, che ha finito per coinvolgere direttamente anche la Juventus , si arricchisce di un'ufficialità: quella dell'addio alladi, che già nei giorni scorsi aveva rassegnato al club le sue dimissioni."ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff", si legge in una breve nota sul sito ufficiale della società viola. Si attende ora di capire chi prenderà il posto in Toscana dell'allenatore campano, che ha concluso la stagione con un sesto posto in campionato (a -5 punti dal quarto) valso la qualificazione alla Conference League, competizione in cui sempre quest'anno la sua squadra è arrivata in semifinale. Solo una ventina di giorni fa, tra l'altro, Palladino aveva rinnovato il suo contratto.